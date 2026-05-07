Pierre Alain Schnegg soll erneut Berner Regierungspräsident werden

Keystone-SDA

Pierre Alain Schnegg (SVP) soll zum zweiten Mal Berner Regierungspräsident werden. Das beantragt der Regierungsrat dem Parlament, wie er am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 63-jährige Gesundheits- und Sozialdirektor gehört der Kantonsregierung seit 2016 an und war 2020/21 bereits einmal Regierungspräsident. Regierungsvizepräsidentin soll Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) werden.

Das bernische Regierungspräsidium wird im Jahresturnus neu vergeben. Zurzeit hat Christoph Neuhaus (SVP) das Amt inne, dessen Zeit in der Exekutive Ende Mai zu Ende geht.