Pietro Rizzo wird neuer Chefdirigent in St. Gallen

Der Italiener Pietro Rizzo ist neuer Chefdirigent und künstlerischer Leiter von Konzert und Theater St. Gallen. Er folgt auf Modestas Pitrenas, der nach acht Jahren zum Ende der aktuellen Spielzeit aufhört.

(Keystone-SDA) Pietro Rizzo hat Jahrgang 1973 und ist in Rom geboren und aufgewachsen. Er habe unter anderem in Siena und Dallas Violine studiert, teilte Konzert und Theater St. Gallen am Mittwoch mit. Darauf folgte ein Studium in Orchesterleitung an der Sibelius Academy in Helsinki. Erste Engagements führten ihn als Ersten Kapellmeister ans Aalto-Theater in Essen.

An der Göteborg Opera sei er Chefdirigent gewesen und habe regelmässig an der Finnischen Nationaloper in Helsinki gastiert. Im Sommer 2026 werde Rizzo an den Bregenzer Festspielen debütieren. Als Operndirigent gab es Engagements an Häusern wie der Metropolitan Opera in New York, der Deutschen Oper Berlin oder der Nationaloper in Peking.

Das St. Galler Sinfonieorchester kennt er bereits als Gastdirigent. Für die Wahl musste Rizzo ein mehrere Monate dauerndes und siebenstufiges Verfahren überstehen und sich gegen 30 Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen.

Mit der Verpflichtung von Rizzo gab Konzert und Theater zwei vorzeitige Vertragsverlängerungen von Spartenleitungen bekannt: Barbara-David Brüesch bleibt bis mindestens Ende der Spielzeit 2030/31 Leiterin des Schauspiels und Frank Fannar Pedersen ebenfalls bis Sommer 2031 Leiter der Tanzsparte.