Pilatus-Bahnen steigern Umsatz und Gästezahlen

Keystone-SDA

Die Pilatus-Bahnen haben im Geschäftsjahr 2025 ein Rekordergebnis erzielt. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben einen Umsatz von 46,9 Millionen Franken verzeichnet und 840’870 Gäste befördert.

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(Keystone-SDA) Das Unternehmen habe damit sämtliche Bestmarken übertroffen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Auch das operative Ergebnis habe einen Höchstwert erreicht: Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belief sich auf 18,5 Millionen Franken.

Besonders stark sei die Nachfrage nach der Zahnradbahn gewesen, hiess es weiter. Sie habe 464’165 Gäste transportiert.

Die hohe Nachfrage aus dem In- und Ausland habe das Jahr geprägt. Ein «ausgewogener Gästemix» sowie gute Wetterbedingungen im Juni hätten zu besonders hohen Besucherzahlen geführt. Trotz eines regenreichen Sommers seien die Frequenzen im Juli und August stabil geblieben.

Die Pilatus-Bahnen AG gehört zu den grossen Tourismusunternehmen der Zentralschweiz. Rund 260 Mitarbeitende in der Hauptsaison und 150 in der Nebensaison betreiben unter anderem die steilste Zahnradbahn der Welt sowie Seilbahnen, Hotels und Gastronomiebetriebe.