Pilatus liefert wegen Zöllen keine Flugzeuge mehr in die USA
Pilatus liefert vorübergehend keine Flugzeuge mehr in die USA. Dies hat der Flugzeugbauer aus Stans NW am Freitag mitgeteilt. Der hohe US-Zolltarif sei für das Unternehmen ein "erheblicher Wettbewerbsnachteil".
(Keystone-SDA) Pilatus wolle den Auslieferungsstopp nutzen, um mit der Kundschaft und den Partnern Lösungen zu erarbeiten, hiess es in der Mitteilung. Die bestehenden Beziehungen zur US-Kundschaft und die Servicedienstleistungen würden trotz des Lieferstopps nahtlos und vollumfänglich weitergeführt.