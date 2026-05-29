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Pilot eines Segelflugzeugs verunglückt im Kanton Schwyz tödlich

Keystone-SDA

Der Pilot eines Segelflugzeugs ist am Donnerstagnachmittag in Reichenburg SZ abgestürzt. Er kam dabei zu Tode.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 68-jährige Mann war in Schänis GL mit seinem Segelflugzeug gestartet, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Er war allein unterwegs. Im Gebiet Nöchen in Reichenburg stürzte das Flugzeug in einen Wald ab.

Der Pilot starb, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, wie es in der Polizeimitteilung weiter hiess. Er wurde von der Rega und der Feuerwehr geborgen.

Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Die Zuständigkeiten für die weiteren Untersuchungen würden bei der Bundesanwaltschaft liegen, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust werde die Umstände des Flugunfalls abklären.

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