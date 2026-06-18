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Pilot stürzt mit Ultraleichtflugzeug bei Bilten GL ab

Keystone-SDA

Ein Pilot ist am Mittwochnachmittag bei Bilten GL mit einem Ultraleicht-Trike in ein Waldstück abgestürzt. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rega geborgen und in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Absturz ereignete sich gegen 13.45 Uhr im Stellenwald, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte. Gemäss Angaben des Piloten sei es auf einer Höhe von rund 1800 Metern zu einem Einklapper der Tragfläche gekommen.

Das Fluggerät sei daraufhin ins Trudeln geraten und habe spiralförmig an Höhe verloren. Der Versuch des Piloten, den Notschirm auszulösen, sei gescheitert.

Die Rega barg den Piloten schliesslich mittels einer Windenrettung aus dem schwer zugänglichen Gebiet. Das Fluggerät wurde später ebenfalls geborgen und abtransportiert.

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