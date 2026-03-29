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Pistenfahrzeug überschlägt sich auf der Lenzerheide GR

Keystone-SDA

Ein privates Pistenfahrzeug hat sich am Freitag auf der Lenzerheide GR mehrfach überschlagen und ist einen Hang heruntergerutscht. Der Fahrer wurde dabei verletzt und von der Rega ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der 50-jährige Lenker war am Abend auf einem schneebedeckten Weg im Gebiet Lavoz bergwärts unterwegs, als er versuchte, eine Schneewechte zu überqueren, wie aus dem am Sonntag versandten Communiqué hervorgeht. Dabei sei die Maschine vom Weg ab- und erst 40 Meter unterhalb wieder auf den Raupen zum Stillstand gekommen.

Der verletzte Fahrer konnte das Fahrzeug verlassen und Hilfe organisieren, wie es heisst. Polizei und Staatsanwaltschaft seien nun dabei, die Umstände des Unfalls zu untersuchen.

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