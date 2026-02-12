Pläne für Gebiet rund um Basler S-Bahn-Haltestelle Neuallschwil

Das Gebiet rund um die geplante S-Bahn-Haltestelle Neuallschwil beim Morgartenring in Basel soll aufgewertet werden. Die Basler Regierung hat das Entwicklungskonzept Stadtraum Morgartenring in die Vernehmlassung geschickt.

(Keystone-SDA) Konkret soll die S-Bahn-Haltestelle namens Neuallschwil auf Höhe der Tramhaltestelle Morgartenring zu stehen kommen, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Für die geplante Haltestelle Neuallschwil erstellen die SBB im Auftrag der beiden Basel derzeit das Vorprojekt.

Vorgesehen ist, dass die neue Haltestelle bis Ende 2030 in Betrieb geht. Sie ist Teil des Ausbauschrittes 2035 des strategischen Entwicklungsprogramms für die Bahninfrastrukturen des Bundes.

Mit dem Entwicklungskonzept legen die beiden Basel und die Gemeinde Allschwil ein Szenario für die Einbindung der geplanten S-Bahn-Haltestelle in den Stadtraum vor, wie es weiter heisst. So soll es bessere Anbindungen für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrende in die Quartiere geben. Auch die Tramhaltestelle Morgartenring soll angepasst werden.

Zudem sieht das Entwicklungskonzept einen neuen Bahnzugang «Morgartenplatz» vor, der sich gemäss Mitteilung zu einer Mobilitätsdrehscheibe und einem Zentrum mit neuen Nutzungen und Grünflächen entwickeln soll.

Die Vernehmlassung dauert bis am 12. Mai 2026.