Plötzlich blonder: Prinzessin Kate zeigt neue Haarfarbe

Wer zur britischen Königsfamilie gehört, der steht unentwegt in der Öffentlichkeit - das merkt in diesen Tagen auch Prinzessin Kate (43) erneut. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), besuchte sie eine Schulklasse im Natural History Museum in London, berichtet wurde von den britischen Medien aber fast ausschliesslich über: Kates neue Haarfarbe.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Prinzessin zeigte sich erstmals in der Öffentlichkeit mit blonden Haaren – die Royal-Familie war zuletzt im Urlaub in Griechenland. Erste Aufnahmen nach der Rückkehr hatten Spekulationen ausgelöst, ob die Sonne für das blonde Haar verantwortlich ist oder ob die Prinzessin hat nachhelfen lassen. Die «frisch blondierte Kate übernimmt bei strömendem Regen die Rolle einer Lehrerin», schrieb die Boulevardzeitung «The Sun» nun begeistert.

Sogleich wurde auch über die Hintergründe spekuliert, Style-Expertinnen und -Experten kamen zu Wort. «Warum Kates Haarveränderung die perfekte Herbstfarbe ist», schrieb die Nachrichtenagentur PA. Es sei ein «Honig-Balayage-Effekt». Kate habe ihr klassisches Kastanienbraun in einen wärmeren, goldenen Farbton verwandelt.

