Die Schweizer Botschaft in Sri Lanka: Eine lokale Angestellte beschuldigt die sri-lankische Justiz eines Übergriffs. Nun schlug diese zurück. (sda-ats)

Weitere Eskalation um die Angestellte der Schweizer Botschaft in Colombo. Nach tagelanger Befragung hat die Justiz des Landes nun Haft angeordnet. Die Schweiz verlangt derweil nach Schuldbeweisen.

Eine lokale Angestellte der Schweizer Botschaft in Colombo hat Ende November ausgesagt, sie sei entführt und gezwungen worden, sensible Informationen über ihre Arbeit in der konsularischen Abteilung der Schweizer Botschaft preiszugeben. Dies hat in der Folge zu einem diplomatischen Hickhack zwischen Bern und Sri Lanka geführt.

Heute nun wurde die Mitarbeiterin laut Agenturberichten verhaftet. Die Behauptung der sri-lankischen Justiz: Sie habe falsche Anschuldigungen erhoben.



Hier der Hintergrund zu dieser diplomatischen Affäre:

Die Inhaftierung erfolgte auf Geheiss des Generalstaatsanwalts Dappula de Livera. Er riet dem "Direktor der Kriminalpolizei, sie zu verhaften und vor Gericht zu bringen, wegen Unruhestiftung und Beweismittel-Fälschung, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden sollen", hiess es in einer Erklärung, aus dem die Nachrichtenagentur AFP zitierte.

Laut AFP war es nicht klar, ob damit eine formelle Anklage vorlag. Lokalen Medien zufolge wurde die Frau diesen Montag in Haft genommen, nachdem sie zum fünften Mal in Folge bei der Kriminalpolizei CID zu einer Einvernahme erschienen war.

Die Frau wurde über mehrere Tage von der Polizei verhört und medizinischen Tests unterzogen.

Das Aussenministerium in Bern hält nach einem Bericht von AFP zur Angestellten und hat Colombo um Beweise gebeten, welche belegen, dass die Schilderungen der Frau nicht den Tatsachen entsprechen würden.

Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa sagte lokalen Medien zufolgeexterner Link heute an einem Medienbriefing, dass die kolportierte Entführung allein seine Person zum Ziel gehabt habe. Ebenso erklärte er laut Hirunews, dass ihm die Schweizer Botschaft die volle Kooperation bei der weiteren Aufklärung zugesichert habe.



