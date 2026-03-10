Polizei Baselland warnt vor Schmuckdieben im öffentlichen Raum

Trickdiebe haben es im Kanton Baselland derzeit auf Schmuck, vor allem Halsketten, abgesehen. Die Baselbieter Polizei warnt in einer Medienmitteilung vom Dienstag vor einer Masche, in der Kriminelle in der Öffentlichkeit Nähe zu Opfern suchen, um sie zu bestehlen.

Die Täter lenken die Opfer mit scheinbar harmlosen Fragen oder Hinweisen ab, etwa wegen Insekten auf der Schulter oder Flecken auf der Kleidung, wie die Polizei schreibt. In anderen Situationen würden sie sich überschwänglich freundlich geben und Körperkontakt suchen. Die Nähe würden die Kriminellen nutzen, um geschickt und oft unbemerkt Schmuck zu entwenden.

Die Polizei rät zu einer «gesunden Portion Misstrauen», wie sie weiter schreibt. Sie empfiehlt, Distanz zu unbekannten Personen zu wahren sowie wertvollen Schmuck verdeckt zu tragen oder darauf zu verzichten, wie es heisst. Weiter soll man misstrauisch sein bei Berührungen oder aufdringlicher Hilfsbereitschaft durch fremde Personen. Verdächtige Beobachtungen sollen sofort der Polizei gemeldet werden.