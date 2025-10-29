Polizei beschlagnahmt in Zürich 110 km/h fahrendes E-Trottinett

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat ein E-Trottinett konfisziert, das statt der erlaubten 20 km/h bis zu 110 km/h fahren kann. Ein 49-Jähriger entzog sich damit einer Polizeikontrolle, seine Flucht endete nach einer Streifkollision mit einem Tram.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der offensichtlich zu schnell fahrende E-Trottinett-Lenker fiel einer Polizeipatrouille am Sonntagabend kurz nach 20.15 Uhr im Zürcher Kreis 4 auf. Als die Einsatzkräfte ihn anhalten und kontrollieren wollten, setzte er die Fahrt fort und entzog sich der Kontrolle, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Das Polizeifahrzeug folgte ihm mit Blaulicht, doch der E-Trottinett-Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt und in hohem Tempo durch den Kreis 4 fort. Diese endete, als er in einer Kurve ein Tram streifte und stürzte. Danach wollte der 49-jährige Schweizer zu Fuss flüchten, die Polizei konnte ihn aber festnehmen und auf die Polizeiwache bringen.

Bei der Geschwindigkeitsmessung auf der Polizeiwache stellte sich laut Polizeicommuniqué heraus, dass das E-Trottinett anstelle der erlaubten 20 km/h eine Bruttogeschwindigkeit von 110 km/h erreicht. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.