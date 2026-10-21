Polizei ermittelt zu toter Frau in der St. Galler Innenstadt

Keystone-SDA

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In der Stadt St. Gallen ist am Mittwochmorgen eine bewusstlose Frau gefunden worden. Trotz Reanimationsversuchen starb die 20-Jährige. Die Hintergründe des Todesfalls sind noch unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 06.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei St. Gallen die Meldung ein, dass bei der Pestalozzi-Treppe eine bewusstlose Frau liege. Das schrieb die Kantonspolizei St. Gallen gegen Mittwochmittag in einer Medienmitteilung und bestätigte damit mehrere Medienberichte vom Vormittag.

Obwohl die Einsatzkräfte bereits nach wenigen Minuten eingetroffen seien, sei die Frau gestorben. Die Ermittlungen der Kantonspolizei laufen. «Zu den Hintergründen des Todesfalls können wir derzeit noch nichts ausschliessen», sagte dazu ein Sprecher der St. Galler Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Am Ort, wo die Frau aufgefunden wurde, stellten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich ein Zelt auf. Dieses sollte vor Blicken schützen und die Persönlichkeitsrechte der Frau schützen. In einer weiteren Mitteilung am Mittwochnachmittag ergänzte die Polizei, dass es sich bei der Verstorbenen um eine 20-jährige Schweizerin handelt. Sie wohnte im Kanton Zürich.