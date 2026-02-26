Polizei erwischt in St. Gallen Minderjährige auf Strolchenfahrt

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am Mittwochabend einen 12-jährigen sowie einen 10-jährigen Knaben auf einem entwendeten Roller erwischt. Zuvor waren sie trotz der Aufforderung anzuhalten vor einer Patrouille geflohen. Bereits am Dienstag hatte die Polizei einen Motorradlenker mit 45 km/h zu viel auf dem Tacho gemessen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Mittwoch kurz nach 19 Uhr entdeckte eine Patrouille an der Fürstenlandstrasse zwei offensichtlich Minderjährige auf einem Roller, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Beiden flüchteten und ignorierten zunächst Blaulicht, Martinshorn sowie die Matrix «Stop Polizei». Helme trugen sie bei ihrer Strolchenfahrt keine.

An der Waldaustrasse hielt der Fahrer den Roller an. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass es sich bei ihm um einen 12-Jährigen Knaben handelt. Begleitet wurde er von einem 10-Jährigen. Die Polizei informierte gemäss Communiqué die Eltern und die beiden Minderjährigen werden angezeigt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte am Dienstag ein Motorradlenker auf der Speicherstrasse die Höchstgeschwindigkeit um 45 km/h überschritten. Erlaubt gewesen wären 50 Kilometer pro Stunde. Der 17-Jährige musste seinen Lernfahrausweis abgeben und wird ebenfalls angezeigt.