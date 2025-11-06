Polizei erwischt Mann beim Zerkratzen von Autos in Zürich

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch im Zürcher Stadtkreis 6 einen Mann gefasst, der mit seinem Velo absichtlich parkierte Autos zerkratzte. Es wird nun abgeklärt, ob der 57-Jährige noch weitere Fahrzeuge beschädigte.

(Keystone-SDA) Zivile Kräfte der Stadtpolizei Zürich waren am späten Mittwochabend in der Umgebung Wehntalerstrasse/Schürbungert unterwegs, weil es vermehrt zu Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gab, wie die die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach Mitternacht bemerkte die Polizei, wie ein unbekannter Mann mehrere Fahrzeuge mit seinem Velo absichtlich touchierte und sie zerkratzte. Kurz darauf nahmen die Fahnder den Mann fest. Da in der Umgebung kürzlich mindestens acht weitere Fahrzeuge ähnliche Lackschäden aufwiesen, werde nun geprüft, ob der festgenommene Deutsche auch dafür verantwortlich ist, heisst es weiter.