Polizei erwischt Raser auf der Axenstrasse in Sisikon UR
Die Urner Polizei hat am Montagabend auf der Axenstrasse in Sisikon UR ein Auto mit massiv erhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Bei Tempolimit 50 war der Lenker mit über 100 Stundenkilometern unterwegs, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die gemessene Nettogeschwindigkeit habe 105 km/h betragen, schrieb die Kantonspolizei im Communiqué.
Die fahrzeuglenkende Person müsse mit einem Fahrverbot und einer Anzeige wegen Rasertatbestands bei der Staatsanwaltschaft Uri rechnen, hiess es weiter.