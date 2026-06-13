Polizei erwischt sieben fahrunfähige Personen im Kanton St. Gallen

Keystone-SDA

Die St. Galler Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag sieben fahrunfähige oder alkoholisierte Lenkerinnen und Lenker gestoppt. Sechs von ihnen mussten ihren Führerausweis an Ort und Stelle abgeben, wie die Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Kontrollen fanden zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an verschiedenen Orten statt, darunter auf der A13 bei Mels, in Rapperswil-Jona, Uznach, Balgach und Diepoldsau.

Der höchste Atemalkoholwert wurde gemäss Mitteilung mit 0.85 mg/l bei einem 40-jährigen Autofahrer in Balgach gemessen. Zwei weitere Personen, eine 41-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, wurden als fahrunfähig eingestuft. Sie mussten eine Blut- und Urinprobe abgeben und ebenfalls ihre Führerausweise abgeben, wie es weiter hiess.

Einem 46-jährigen Mann wurde zudem der ausländische Führerausweis für die Schweiz aberkannt. Einer 30-jährigen Frau lege die Polizei ein mehrstündiges Fahrverbot auf.

Alle sieben Personen werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Die zuständigen Behörden prüfen administrative Massnahmen.