Polizei fasst fünf mutmassliche Kupferdiebe in Reussbühl LU

Die Luzerner Polizei hat am Sonntagabend fünf Männer im Luzerner Stadtteil Reussbühl festgenommen. Sie werden verdächtigt, Kupferkabel in einem Industrieareal gestohlen zu haben.

(Keystone-SDA) Kurz vor 23 Uhr sei bei der Luzerner Polizei die Meldung über verdächtige Geräusche in der Täschmattstrasse eingegangen, hiess es im Communiqué der Staatsanwaltschaft am Montag.

Auf einem Industrieareal trafen die Einsatzkräfte auf fünf Männer, die sofort die Flucht ergriffen. Mit Unterstützung eines Diensthundes seien die Männer gestellt und festgenommen worden.

Die mutmasslichen Kupferdiebe stammen laut Mitteilung aus Rumänien. Vor Ort fanden die Polizisten bereits in Stücke zerschnittene Kupferkabel, die für den Abtransport vorbereitet waren.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

