Polizei fasst in Hildisrieden LU mutmasslichen Telefonbetrüger

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Dienstag in Hildisrieden einen mutmasslichen Telefonbetrüger verhaftet. Der 21-jährige soll Teil einer Betrügergruppe sein, die versucht hat, Opfer zu Bargeldübergaben zu drängen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben der Luzerner Polizei war eine betroffene Person am Dienstag telefonisch aufgefordert worden, mehrere zehntausend Franken bei einer Bank abzuheben und einem Abholer zu übergeben. Dank der Meldung an die Polizei konnte der Mann kurz nach der Übergabe festgenommen werden. Es handelt sich laut Communiqué um einen in der Schweiz wohnhaften Österreicher.

Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Sursee geleitet.