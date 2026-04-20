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Polizei fasst in Steinhausen zwei Männer nach Einbrüchen in Garagen

Keystone-SDA

Nach mehreren Einbrüchen in Autowerkstätten in Steinhausen hat die Zuger Polizei in der Nacht auf Samstag zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Nach aktuellem Stand wurde kein Deliktsgut entwendet, wie die Strafverfolgungsbehörde am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Einbrüche ereigneten sich laut der Mitteilung kurz nach Mitternacht im Gebiet rund um die Sumpfstrasse in Steinhausen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Männer gewaltsam Zutritt zu zwei Garagenbetrieben. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben mehrere tausend Franken.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei kurz darauf bei einer Bushaltestelle in der Stadt Zug zwei Männer im Alter von 23 und 35 Jahren fest. Beide französischen Staatsangehörigen passten auf die Personenbeschreibung, wie es weiter hiess.

Für beide Männer wurde Untersuchungshaft beantragt.

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