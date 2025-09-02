The Swiss voice in the world since 1935
Polizei fasst Tatverdächtige nach Drohung an Schule in Wallisellen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat eine 28-jährige Schweizerin festgenommen, die im Verdacht steht, am vergangenen Freitagmorgen eine Drohung gegen das Schulhaus Bürgli in Wallisellen verfasst zu haben. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die polizeilichen Ermittlungen führten zur Verhaftung der tatverdächtigen Frau am Freitagmittag. Inzwischen sei sie vom Zwangsmassnahmengericht in Untersuchungshaft versetzt worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit.

Kurz nach 8 Uhr am Freitagmorgen war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass gegen das Schulhaus Bürgli in Wallisellen eine Drohung ausgesprochen worden sei – auf elektronischem Weg. Daraufhin wurde das gesamte Schulareal evakuiert: Über 500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen wurden in eine Mehrzweckhalle geführt und dort betreut.

Die Polizei durchsuchte das Schulhaus mit Diensthunden nach gefährlichen Gegenständen, fand jedoch nichts. Gegen 15.20 Uhr konnte das Gebäude wieder freigegeben werden. Der Schulunterricht fand erst am Freitag wieder statt.

