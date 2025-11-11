Polizei fasst Unfallfahrer kurz vor Abflug am Zürcher Flughafengate

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 20-jährigen Mann kurz vor dem Abflug am Zürcher Flughafengate festgenommen. Der Brite verursachte zuvor in Zürich eine Auffahrkollision, flüchtete mit der Beifahrerin vom Unfallort und liess drei leicht verletzte Personen zurück.

(Keystone-SDA) Der Unfall im Zürcher Kreis 6 ereignete sich am Sonntag kurz vor 15 Uhr. Der Unfallfahrer und die Beifahrerin liessen bei ihrer Flucht das Unfallfahrzeug zurück, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte.

Die Polizei konnte in Erfahrung bringen, dass der geflüchtete Lenker noch am selben Abend versuchen könnte, über den Flughafen Zürich ins Ausland zu fliehen.

Tatsächlich gelang es der Kantonspolizei, den gesuchten Mann kurz vor dem Abflug an einem Gate im Flughafen Zürich zu kontrollieren und festzunehmen, wie aus der Medienmitteilung weiter hervor geht.

Der 20-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft übergeben und muss sich unter anderem wegen Fahrerflucht verantworten.