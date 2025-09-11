The Swiss voice in the world since 1935
Polizei fasst zwei 16-Jährige nach Tankstellenüberfall in Zürich

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei hat zwei 16-jährige Jugendliche festgenommen. Sie sollen am späten Mittwochabend einen Tankstellen-Shop im Zürcher Kreis 12 überfallen haben.

(Keystone-SDA) Kurz vor 22 Uhr betraten zwei Vermummte einen Tankstellen-Shop im Zürcher Stadtteil Schwamendingen und bedrohten das anwesende Personal mit einer Stichwaffe, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die beiden Täter flüchteten mit der Beute in Richtung Schwamendingerplatz.

Der Polizei gelang es, die beiden mutmasslichen Täter in der Nähe des Tatorts aufzuspüren, wie es weiter heisst. Es handelt sich um einen 16-jährigen Eritreer und einen 16-jährigen Schweizer. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere Personen, die zum Tatzeitpunkt im Shop waren.

