Polizei fasst zwei mutmassliche Einbrecherinnen in Küssnacht SZ

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Dienstag in Küssnacht zwei Frauen festgenommen, die verdächtigt werden, zuvor in Rickenbach SZ einen Einbruch verübt zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob die beiden Frauen für weitere Straftaten verantwortlich sind.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Dienstag kurz vor 14 Uhr hätten die Anwohner einen Einbruch in einem Haus in Rickenbach gemeldet und die mutmasslichen Täterinnen bei der Flucht beobachtet, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

Dank präziser Signalements- und Fahrzeugangaben konnte das Fluchtfahrzeug wenig später in Küssnacht gestoppt werden, hiess es weiter.

Im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen italienischer Herkunft im Alter von 23 und 25 Jahren, die vor Ort festgenommen wurden.

