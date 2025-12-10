The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Polizei findet in Schüpfen erneut freilaufende Hühner auf

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstag in Schüpfen nach einem Hinweis erneut freilaufende Hühner aufgefunden. Wem die Tiere gehören, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Acht weisse Legehühner habe eine Patrouille im Wald zwischen Meikirch und Winterswil aufgefunden und einfangen können, schrieb die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Es sei dies das dritte Mal innert vier Jahren, dass an diesem Ort freilaufende Hühner vorgefunden worden seien.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Tiere gab sie in Obhut eines Tierheims.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft