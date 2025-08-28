The Swiss voice in the world since 1935
Polizei findet Vater und jugendlichen Sohn tot in Waadtländer Haus

Keystone-SDA

Die Leichen eines Mannes und seines jugendlichen Sohnes sind am Mittwoch in einem Haus in Saint-Légier-La Chiésaz in der Waadt gefunden worden. Beide wurden durch Schusswaffen getötet. Gemäss ersten Ermittlungsergebnissen wird eine Beteiligung Dritter ausgeschlossen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich im Haus des Vaters, eines 54-jährigen französischen Staatsbürgers. Sein 14-jähriger Sohn lebte im Ausland. Die Lebensgefährtin des Mannes entdeckte die Leichen nach ihrer Rückkehr, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Mit Blick auf das laufende Verfahren wollten die Behörden keine weiteren Informationen zum Fall bekanntgeben, ausser dass sie gemäss ersten Erkenntnissen eine Beteiligung Dritter ausschliessen.

Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Diese wurden Inspektoren der Waadtländer Kriminalpolizei anvertraut.

