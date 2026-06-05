The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Polizei geht bei Brand in Schötz LU von Brandstiftung aus

Keystone-SDA

In Schötz LU ist mutmasslich eine Lagerhalle in Brand gesteckt worden. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Brandalarm sei am Freitag um 6.40 Uhr gegeben worden, teilte die Luzerner Polizei mit. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, sei bereits Rauch aus dem Dach der Lagerhalle gestiegen.

Die Feuerwehr Schötz, die von den Korps aus Wauwil-Egolzwil und Willisau unterstützt wurde, konnte nach Angaben der Polizei verhindern, dass das ganze Gebäude zu brennen begann. Wie hoch der Sachschaden ist, war am Freitagmittag noch nicht bekannt.

Die Brandermittler der Luzerner Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Brandstiftung handeln, teilte die Polizei mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft