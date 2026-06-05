Polizei geht bei Brand in Schötz LU von Brandstiftung aus

Keystone-SDA

In Schötz LU ist mutmasslich eine Lagerhalle in Brand gesteckt worden. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Brandalarm sei am Freitag um 6.40 Uhr gegeben worden, teilte die Luzerner Polizei mit. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, sei bereits Rauch aus dem Dach der Lagerhalle gestiegen.

Die Feuerwehr Schötz, die von den Korps aus Wauwil-Egolzwil und Willisau unterstützt wurde, konnte nach Angaben der Polizei verhindern, dass das ganze Gebäude zu brennen begann. Wie hoch der Sachschaden ist, war am Freitagmittag noch nicht bekannt.

Die Brandermittler der Luzerner Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Brandstiftung handeln, teilte die Polizei mit.