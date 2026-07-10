Polizei hält 15 Personen nach Diebstählen im Berner Oberland an

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Bern hat im Berner Oberland seit Anfang Monat 15 Personen im Zusammenhang mit Diebstählen angehalten. Sie ertappte die Diebe während einer gezielten Aktion an beliebten Tourismusorten.

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(Keystone-SDA) Die Aktion gegen Taschen- und Trickdiebstähle dauerte neun Tage und fand seit Anfang Juli statt, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Die Kontrollen konzentrierten sich auf die Region Lauterbrunnen und das Jungfraujoch.

Mehrere der angehaltenen Personen wurden laut der Mitteilung vorläufig festgenommen. Nach der Beweiserhebung wurden sie aus dem Kanton Bern weggewiesen. Die Polizei ruft dazu auf, besonders an stark frequentierten Orten auf Wertsachen zu achten.