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Polizei hält auf der A1 in Thal SG eine Geisterfahrerin an

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn A1 bei Thal SG eine Geisterfahrerin angehalten. Die 82-jährige Lenkerin wurde als fahrunfähig eingestuft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Personen meldeten kurz vor 00.50 Uhr ein falschfahrendes Auto auf der Überholspur in Richtung Rheineck, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Kurze Zeit später konnte eine Patrouille das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen anhalten. Der ausländische Führerausweis wurde der Frau für die Schweiz aberkannt.

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