Polizei hält Autofahrer nach Raserdelikt in Ittigen an

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat einem 20-jährigen Autofahrer den Führerausweis abgenommen, nachdem er in einer Tempo-30-Zone in Ittigen mit über 70 Stundenkilometern geblitzt worden war. Der junge Mann muss sich vor der Justiz verantworten.

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(Keystone-SDA) Er war am Samstag gegen 03.50 Uhr auf der Längfeldstrasse von Zollikofen Richtung Ittigen Zentrum unterwegs, wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Die Radaranlage mass bei dem Auto eine Geschwindigkeit von 72 km/h. Einige Stunden später konnte die Polizei den Autofahrer ermitteln. Er ist laut Mitteilung geständig, das Auto zum fraglichen Zeitpunkt gelenkt zu haben.