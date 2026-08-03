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Polizei hält in Wil SG einen mutmasslichen Raser an

Keystone-SDA

Die St. Galler Kantonspolizei hat am Sonntagmorgen in Wil einen Mann nach einer Fahrt mit massiv überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Mit seinem Auto war er so schnell unterwegs, dass es sich um ein Raserdelikt handeln könnte. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug des 25-Jährigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 10.30 Uhr stellte eine zivile Patrouille auf der Autobahn A1 ein Auto mit auffälliger Fahrweise fest, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schrieb. Der Fahrer schloss mit seinem Auto zu nahe auf andere Fahrzeuge auf und war mit «deutlich zu hoher Geschwindigkeit» unterwegs.

Der Fahrer verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Wil und fuhr stadteinwärts. «Dabei überschritt der Fahrer die Innerortsgeschwindigkeit massiv und fuhr mutmasslich im Raserbereich», heisst es im Communiqué weiter.

Nachdem die Patrouille den Italiener in Wil angehalten hatte, wurde er als fahrunfähig eingestuft. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Führerausweis wurde gesperrt.

Neben einem Raserdelikt stehen weitere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz im Raum. Wie schnell der Fahrer effektiv unterwegs war, klärt die Polizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft.

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