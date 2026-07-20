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Polizei hält Jugendliche nach Bränden bei Schule in Therwil BL an

Keystone-SDA

Die Polizei Basel-Landschaft hat am Donnerstagabend nach zwei Bränden auf einem Schulareal in Therwil BL zwei Jugendliche im Rahmen einer Fahndung angehalten. Die beiden 16- und 17-Jährigen werden der Brandstiftung verdächtigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorfälle kurz nach 20.30 Uhr auf dem Areal der Schule Känelmatt beschädigten ein E-Bike und eine Pflanzenhecke. Die Feuerwehr Therwil löschte das brennende Zweirad, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag bekanntgab.

Die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft eröffnete ein Verfahren gegen die beiden Beschuldigten.

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