Polizei hält Jugendliche nach Bränden bei Schule in Therwil BL an
Die Polizei Basel-Landschaft hat am Donnerstagabend nach zwei Bränden auf einem Schulareal in Therwil BL zwei Jugendliche im Rahmen einer Fahndung angehalten. Die beiden 16- und 17-Jährigen werden der Brandstiftung verdächtigt.
(Keystone-SDA) Die Vorfälle kurz nach 20.30 Uhr auf dem Areal der Schule Känelmatt beschädigten ein E-Bike und eine Pflanzenhecke. Die Feuerwehr Therwil löschte das brennende Zweirad, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag bekanntgab.
Die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft eröffnete ein Verfahren gegen die beiden Beschuldigten.