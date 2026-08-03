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Polizei hält sechs Personen nach Schlägerei in Attiswil BE an

Keystone-SDA

Zwei Personen haben am Sonntagnachmittag in Attiswil BE bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung nach einem Autounfall Verletzungen erlitten. Die Kantonspolizei Bern hielt sechs beteiligte Personen an, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dem Vorfall war kurz nach 15.10 Uhr eine seitliche Kollision eines Autos auf der Oltenstrasse mit einer Hausmauer vorausgegangen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge mit jeweils zwei Insassen hielten daraufhin an, worauf es zum Streit zwischen den Gruppen kam, wie die Polizei am Montag schrieb.

Die Polizei stellte vor Ort einen Baseballschläger, eine Eisenstange, einen Pfefferspray und ein Messer sicher. Eine Ambulanz brachte einen Verletzten ins Spital, während sich ein weiterer Beteiligter später zur Kontrolle dorthin begab.

Die angehaltenen Personen werden unter anderem wegen Raufhandels angezeigt.

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