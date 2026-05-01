Polizei lässt Zürcher Nachdemo zum Tag der Arbeit gewähren

Keystone-SDA

Im Nachgang der offiziellen 1.-Mai-Kundgebung in der Stadt Zürich ist es zu einer unbewilligten Nachdemonstration gekommen. Zum ersten Mal seit langem liess sie die Polizei zunächst gewähren.

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(Keystone-SDA) Mehrere hundert Personen beteiligten sich an der Demonstration, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Am Rand kam es zu einem Angriff auf einen Motorradpolizisten, woraufhin mehrere Beamte einschritten und den Angreifer stoppten.

Die unbewilligte Demo führte kreuz und quer durch den Kreis 4. Die Demonstrierenden zogen dabei auch zweimal durch die Bäckeranlage, auf der sich auch Familien und Kinder befanden.

Zuvor hatten laut Angaben der Organisatoren rund 15’000 Menschen an der offiziellen Kundgebung teilgenommen. Diese verlief weitgehend friedlich, unterwegs kam es aber zu vereinzelten Sachbeschädigungen.