Polizei nimmt fünf Männer nach Schlägerei in Müllheim TG fest

Keystone-SDA

Die Thurgauer Polizei hat in der Nacht auf Samstag fünf Männer in Müllheim festgenommen und inhaftiert. Sie waren zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen, bei der ein 44-Jähriger mittelschwer verletzt wurde.

(Keystone-SDA) Der verletzte Slowake befinde sich noch immer im Spital, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag auf Anfrage von Keystone-SDA. Ob er nach der Genesung auch festgenommen wird, könne aktuell noch nicht beurteilt werden.

Von den fünf Festgenommenen mussten sich weitere zwei Männer medizinisch behandeln lassen. Es handelt sich dabei um einen 36-jährigen Slowaken und einen 32-jährigen Rumänen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die drei übrigen Verhafteten stammen ebenfalls aus Rumänien.

Die Schlägerei fand in einer Liegenschaft an der Frauenfelderstrasse statt. Die Behörden ermitteln nun die Hintergründe dazu. Die Staatsanwaltschaft eröffnete unterdessen eine Strafuntersuchung.