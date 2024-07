Polizei nimmt Gewehrschützen in Gebäude in Givisiez FR fest

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In Givisiez FR ist in der Nacht auf Samstag ein Mann nach mehreren Schüssen auf eine Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses festgenommen worden. Der 67-Jährige hatte laut Angaben der Polizei mit einem Gewehr auf den Eingang geschossen und an den Türen geklingelt.

Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann sich offenbar mit der Langaffe selbst am Fuss verletzt hatte. Wie die Kantonspolizei weiter mitteilte, ging der Alarm um 00.30 Uhr früh ein. Ein Grossaufgebot rückte aus. Die Einsatzgruppe der Polizei (Grif) entwaffnete den 67-Jährigen im Treppenhaus und nahm ihn fest.

Eine Ambulanz brachte ihn unter Polizeibegleitung in ein Spital. Er hatte in dem angegriffenen Haus gewohnt. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.