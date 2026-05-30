Polizei nimmt in Berg TG «Fälleler» fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Samstag in Berg einen "Fälleler" festgenommen. Der 29-jährige Marokkaner wurde inhaftiert.

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(Keystone-SDA) Kurz nach Mitternacht sei bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass ein unbekannter Mann an der Neuwiesstrasse ein Auto durchsuche und Gegenstände entwende, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit.

Eine Patrouille der Kantonspolizei nahm kurze Zeit später einen Tatverdächtigen am Bahnhof fest. Das Deliktsgut konnte beim mutmasslichen Täter sichergestellt werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.