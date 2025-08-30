Polizei nimmt in Feldbrunnen SO mutmasslichen Telefonbetrüger fest
In Feldbrunnen SO hat die Kantonspolizei Solothurn am Freitag einen mutmasslichen Telefonbetrüger festgenommen. Einen Tag zuvor war eine Rentnerin Opfer eines Telefonbetrugs geworden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.
(Keystone-SDA) Die 83-jährige Rentnerin sei am Donnerstag telefonisch von einer Person kontaktiert worden, die vorgab, Angestellte einer Bank zu sein, teilte die Polizei am Samstag in einem Communiqué mit. Unter falschen Vorwänden übergab sie Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Franken an eine unbekannte Person.
Einen Tag später konnte die Kantonspolizei in Feldbrunnen einen 45-jährigen Italiener festnehmen, der im Verdacht steht, an diesen und weiteren Telefonbetrugsfällen beteiligt zu sein.
Die Ermittlungen laufen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn weiter, hiess es.
Die Polizei rät, bei unbekannten Anrufen vorsichtig zu sein und keine Geldbeträge zu übergeben.