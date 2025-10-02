Polizei nimmt in Interlaken nach Einbrüchen drei Verdächtige fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagmorgen nach mehreren Einbruchdiebstählen drei Verdächtige festgenommen. Sie stellte zudem Deliktsgut sicher, wie sie mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 4.15 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung zu einem Einbruch an der Rosenstrasse ein. Kurz darauf wurde sie über einen Einbruch am Höheweg informiert, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Eine ausgerückte Patrouille traf auf zwei Personen, die flüchteten. Einen Verdächtigen konnte die Polizei mithilfe eines Diensthunds stellen. Später hielt sie zwei weitere Verdächtige an.

Die drei mutmasslichen Täter waren zwischen 16 und 30 Jahre alt. Die Polizei nahm sie vorläufig fest. Sie sollen in derselben Nacht vier Einbrüche in Interlaken verübt haben. Die Polizei stellte bei ihnen Bargeld und elektronische Geräte sicher.