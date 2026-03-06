Polizei nimmt in St. Gallen aggressiven Mann fest

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am Freitagmorgen einen renitenten 45-Jährigen festgenommen. Der Mann pöbelte mehrere Passanten an und beschädigte die Frontscheibe eines Busses der Verkehrsbetriebe St. Gallen.

(Keystone-SDA) Eine Patrouille traf den Mann schliesslich in einem Zug an, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung schrieb. Er verhielt sich dabei unkooperativ und versuchte, nach dem Taser eines Polizisten zu greifen. Die Einsatzkräfte legten dem Mann Handschellen an und brachten ihn auf den Polizeiposten.

Der Schweizer war laut Mitteilung aus einem Spital entwichen und «in einem Ausnahmezustand». Die Polizei brachte den Mann wieder ins Krankenhaus zurück.