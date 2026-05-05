Polizei nimmt in St. Gallen mutmasslichen Gewalttäter fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Montag einen 30-jährigen Mann verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, einen 54-Jährigen in St. Gallen mit mehreren Faustschlägen schwer verletzt zu haben.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall am Burggraben ereignete sich am Abend des 15. Aprils, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Damals sei der angeleinte Hund des 54-jährigen Schweizers vom freilaufenden Hund des 30-jährigen Brasilianers verletzt worden. Daraufhin sei es auch zwischen den beiden Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Der 54-Jährige blieb am Boden liegen, während sich der Angreifer mit seinem Hund entfernte. Nach dem Eintreffen von Rettungskräften wurde der Verletzte ins Spital gebracht.

Ermittlungen hätten nun zum 30-jährigen Brasilianer geführt, hiess es in der Mitteilung weiter. Dieser wohne in der Region. Er werde nicht nur beschuldigt, seinen Kontrahenten mit Faustschlägen verletzt zu haben, ihm werden auch Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen.