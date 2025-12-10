Polizei nimmt in Winterthur sechs Urkundenfälscher fest

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Winterthur hat am vergangenen Donnerstag sechs Personen festgenommen. Sie sollen mit gefälschten Arbeits- und Mietverträgen eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz erschlichen haben.

(Keystone-SDA) Unter den sechs festgenommenen Personen befand sich der mutmassliche Drahtzieher, ein deutsch-slowenischer Doppelbürger, schrieb die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch in einer Mitteilung. Er soll fünf slowenische Staatsangehörige – eine Frau und vier Männer – mit gefälschten Dokumenten ausgestattet und auf die Amtsstellen in Winterthur, Opfikon und Wallisellen begleitet haben.

Die Festgenommenen müsse sich wegen Urkundenfälschung sowie Täuschung der Behörden bei der Staatsanwaltschaft verantworten. Das Migrationsamt des Kantons Zürich sprach ausserdem Wegweisungen aus und belegte sämtliche Beteiligten mit einem Einreiseverbot in die Schweiz.