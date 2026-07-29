Polizei nimmt mutmasslichen Brandstifter in Gümligen BE fest

Keystone-SDA

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Kurz nach einem Brand von mehreren Auslieferungswagen bei einer Tankstelle in Gümligen am Montagmorgen hat die Berner Kantonspolizei einen Mann vorläufig festgenommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 5.30 Uhr ging die Meldung über einen Brand bei einer Tankstelle in Gümligen ein, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte trafen auf mehrere mit Karton und Plastik beladene Auslieferungswagen, deren Ladung brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Kurze Zeit später nahm eine Patrouille gemäss Communiqué den mutmasslichen Täter fest. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen.