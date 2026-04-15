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Polizei nimmt mutmasslichen Drogenhändler im Bezirk March (SZ) fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Schwyz hat seit einiger Zeit wegen eines 36-Jährigen Schweizers ermittelt. Am Dienstag wurde er wegen Verdachts auf Handel mit mehreren Kilogramm Kokain festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Zuge von Hausdurchsuchungen stellten die Ermittler eine grössere Menge Kokain, Utensilien für den Betäubungsmittelhandel sowie zwei Waffen mit Munition sicher.

Die Staatsanwaltschaft Schwyz eröffnete gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren und stellte Haftantrag. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

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