Polizei nimmt mutmasslichen Einbrecher in der Stadt Luzern fest

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Er soll versucht haben, in eine Wohnung einzudringen, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung erhielt die Luzerner Polizei am Donnerstag kurz vor 02.30 Uhr die Meldung über einen versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Stadt Luzern. Die Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung ein. Wenige hundert Meter vom Tatort entfernt konnten sie den Mann anhalten und festnehmen, wie sie im Communiqué schrieben.

Beim mutmasslichen Einbrecher handelt es sich um einen 41-jährigen Algerier.