Polizei nimmt mutmasslichen Paketbetrüger in Ibach SZ fest

Keystone-SDA

Die Schwyzer Kantonspolizei hat am Donnerstag in Ibach einen 21-jährigen Mann festgenommen. Er steht unter Verdacht, betrügerisch bestellte Pakete aus fremden Briefkästen abgeholt zu haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué hat ein 36-jähriger Mann der Polizei gemeldet, dass ein Paket aus seinem Briefkasten verschwunden ist, obwohl er nichts bestellt hat. Gleichzeitig habe er die Mitteilung erhalten, dass am selben Nachmittag ein weiteres Paket zugestellt werde.

Die Polizei beobachtete die Lieferung und nahm kurz danach einen 21-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen fest, der das Paket abholen wollte. Die Ware war zuvor mit fremden Zugangsdaten online bestellt und an die Adresse des Geschädigten geliefert worden.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft klären nun, ob der Mann für weitere Taten verantwortlich ist, wie es weiter hiess.