Polizei nimmt nach Diebstahl von Diesel in Au SG zwei Personen fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Donnerstagabend in Au zwei Personen festgenommen. Sie werden gemäss der Polizei verdächtigt, Diesel aus Baumaschinen abgepumpt zu haben. Die Männer werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Rumänen im Alter von 37 respektive 41 Jahren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Zudem werde abgeklärt, ob die Männer zuvor auch in Uznach Diesel gestohlen hatten.

Bereits am Donnerstagmorgen war die Polizei darüber informiert worden, dass unbekannte Täter in Uznach mit einem Werkzeug den Tankdeckel eines Baggers aufgebrochen und 60 Liter Diesel entwendet hatten. Der entstandene Sachschaden sei gering, so die Polizei weiter.

