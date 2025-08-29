Polizei nimmt nach Gewalt in Lausanne 19-Jährigen fest
Nach den Ausschreitungen in Lausanne von Anfang Woche hat die Polizei einen 19-jährigen Jugendlichen festgenommen. Er soll während zwei Nächten an den Unruhen und dort beim Anzünden mehrerer Müllhalden sowie beim Abfeuern von Mörsern beteiligt gewesen sein.
(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei Lausanne habe den aus Serbien stammenden und in der Region Lausanne lebenden Mann anhand von Fotos identifiziert, teilte diese am Freitag mit. Der Angeschuldigte habe die Straftaten gestanden.
Er befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Aufruhr, Gewalt oder Bedrohung von Behörden und Beamten, Sachbeschädigung und Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen.
Die Ermittlungen dauerten an und weitere Festnahmen würden in Kürze erfolgen, teilte die Polizei weiter mit.