Polizei nimmt nach Gewalt in Lausanne 19-Jährigen fest

Nach den Ausschreitungen in Lausanne von Anfang Woche hat die Polizei einen 19-jährigen Jugendlichen festgenommen. Er soll während zwei Nächten an den Unruhen und dort beim Anzünden mehrerer Müllhalden sowie beim Abfeuern von Mörsern beteiligt gewesen sein.

(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei Lausanne habe den aus Serbien stammenden und in der Region Lausanne lebenden Mann anhand von Fotos identifiziert, teilte diese am Freitag mit. Der Angeschuldigte habe die Straftaten gestanden.

Er befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Aufruhr, Gewalt oder Bedrohung von Behörden und Beamten, Sachbeschädigung und Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen.

Die Ermittlungen dauerten an und weitere Festnahmen würden in Kürze erfolgen, teilte die Polizei weiter mit.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

