Polizei nimmt nach Raub in Kreuzlingen TG drei Männer fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat in Kreuzlingen drei Männer festgenommen. Sie bedrohten in der Nacht auf Freitag am Bahnhof einen Passanten mit einem Messer und raubten ihm sein Mobiltelefon, schrieb die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das 34-jährige Opfer stürzte beim Angriff zu Boden und verletzte sich leicht. Anschliessend ergriffen die Täter die Flucht.

Die Polizei nahm später einen 38-jährigen Marokkaner und einen 18-jährigen Algerier fest, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Am Freitagvormittag führten die Ermittlungen zur Festnahme des dritten Tatverdächtigen, eines 32-jährigen Algeriers.

